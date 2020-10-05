Son dakika haberleri | Samsun'da yasa dışı avlanan 16 şahsa 18 bin 535 TL ceza

Son dakika haberler: Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yasa dışı avlandıkları tespit edilen 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yasa dışı avlandıkları tespit edilen 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Ladik, Terme, Bafra, Kavak, 19 Mayıs, Çarşamba ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik başarılı çalışmalar yürütüldü.

21 Ağustos – 4 Ekim tarihleri arasında müdahale edilen 12 olayda kaçak balık avladığı tespit edilen 16 şahsa işlem yapıldı. Toplamda 18 bin 535 TL idari yaptırım uygulanarak, 12 ağ ve 2 adet tekne ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı