Son dakika haberleri! Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu
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Son dakika haberleri! Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu

07.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:48
Son dakika haberleri! Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu

Bir son dakika haberine göre Samsun'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi 12 Ada Türkleri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir evde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan zehirlenen Hülya Hoş (45) 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hülya Hoş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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