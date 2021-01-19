Son dakika haberleri! Samsun'da yangın çıkan apartmanda 2 çocuk dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri! Samsun'da yangın çıkan apartmanda 2 çocuk dumandan etkilendi

19.01.2021 00:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 00:46
Son dakika haberleri! Samsun'da yangın çıkan apartmanda 2 çocuk dumandan etkilendi

Son dakika haberleri... Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Yeni Mahalle 3125. Sokak'ta 5 katlı apartmanın 2. katında oturan Iraklı Muhammed A.A'nın evinde yangın çıktı.

Yangından dolayı apartmanın içerisini yoğun duman kapladı. Apartman sakinlerinden bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazıları binada mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binadaki 8 kişiyi merdivenli araçla tahliye etti.

Dumandan etkilenen 2 çocuk ise ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.

Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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