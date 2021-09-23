Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika habere göre Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen A.A'nın iş yerinde yapılan aramada 249 sentetik ecza hapı, 147 uyuşturucu hap, esrarlı sigara, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 800 lira ile 2 dolar ele geçirildi.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi bulunan A.U.Y. de üzerinde 2,06 gram metamfetamin ile yakalandı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada da 26 paket halinde 2,62 gram metamfetamin, 25,32 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek ve 13 tüfek kartuşu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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