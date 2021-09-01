Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.B, S.G, E.S, O.B, M.B. ve E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, S.G, O.B, M.B. ve E.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. E.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanmış, 43,60 gram metamfetamin, 168 kapsül sentetik ecza, 14,77 gram sentetik uyuşturucu, 4,74 gram esrar, iki sentetik hap, esrarlı sigara, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 3 tabanca fişeği ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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