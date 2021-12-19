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Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul'dan uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine Y.G'nin kullandığı tır, Çarşamba ilçesi Helvacı Mahallesi'nde durduruldu.

Tırda yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, tır sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU YOLCULUĞUNDA, 'TACİZ' CİNAYETİNE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

UYUŞTURUCU YOLCULUĞUNDA, 'TACİZ' CİNAYETİNE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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