Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul'dan uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine Y.G'nin kullandığı tır, Çarşamba ilçesi Helvacı Mahallesi'nde durduruldu.

Tırda yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, tır sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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