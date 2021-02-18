Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

18.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:16
Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haberi: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.Ç.S'nin ikametinde yapılan aramada, 1880 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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