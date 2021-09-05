Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 bin 26 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 26 kapsül sentetik hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.