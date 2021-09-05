Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 bin 26 kapsül sentetik hap ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 bin 26 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 bin 26 kapsül sentetik hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 26 kapsül sentetik hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 26 kapsül sentetik hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen E.R'yi takibe alan ekipler, şüphelinin iki kişiye sentetik uyuşturucu sattığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlının adresinde yaptıkları aramada valizde 5 bin 26 kapsül sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 50 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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