Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi Çiftlik ve Hastane Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Y.Ç. ve Ö.A'nın adreslerinde yapılan aramalarda 40,65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ve Ö.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
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