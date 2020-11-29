Son dakika haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

29.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:41
Son dakika haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber... Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.Ç., H.T. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 329 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. E.Ç., H.T. ve M.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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