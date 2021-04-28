Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde müşterek uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbar edilen Ö.D. adlı kadın ile A.Y.'ye ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 paket halinde 285,01 gram metamfetamin maddesi, 1 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.D. ve A.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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