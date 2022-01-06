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Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ayrı olayda 4 kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ayrı olayda 4 kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Çarşamba ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde E.T.'nin evine ve işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 kilo 255 gram metamfetamin maddesi, 40 gram kubar esrar, 2 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili E.T. gözaltına alındı.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinin Çınarlık Mahallesi'nde ise S.O., Y.Ç. ve E.K.'nin evlerinde ve araçlarında yaptığı aramada 1 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

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