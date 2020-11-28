Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

28.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:42
Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan M.Ö. ve C.E'nin bulunduğu araç, Samsun-Ankara kara yolu Derecik Mahallesi mevkisinde durduruldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

Araçta arama yapan ekipler, 73,47 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi, zanlılar gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde de irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen ve evinde 103,67 gram sentetik kannabinoid bulunan U.A, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyeteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberleri | Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza Müzik Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 13:43:38. #1.14#
title