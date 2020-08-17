Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
Son dakika habere göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
17.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:33
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 58 kök Hint keneviri ve 154 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA