Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
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Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

28.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:20
Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Son dakika haber: Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan M.Ö. ve C.E'nin bulunduğu araç, Samsun-Ankara kara yolu Derecik Mahallesi mevkisinde durduruldu.

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Araçta arama yapan ekipler, 73,47 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi, zanlılar gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde de irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen ve evinde 103,67 gram sentetik kannabinoid bulunan U.A, gözaltına alındı.

Zanlılardan C.E, hakkında işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve U.A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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