Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dedektör köpek "Ozon" ile Ayvacık, Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü, Çarşamba, Asarcık, Canik, Terme ve Kavak ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen 12 adrese farklı zamanlarda operasyon düzenlendi.

Aramalarda 553 kök kenevir, 4 kilo 890 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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