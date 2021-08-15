Son dakika haberleri: Samsun'da üçüncü kattan düşen yaşlı adam öldü
Son dakika haberi: Samsun'un Atakum ilçesinde üçüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını yaşamını yitirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde üçüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Ç, (92), özel bir bakım evinde üçüncü kattaki balkondan düştü.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yaralı yatan Ahmet Ç'yi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Ahmet Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun