Son dakika haberleri | Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü
09.11.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:31
Son dakika haberler: Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çayırçökek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Seven (37) traktörle tarlaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Turgay Seven olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı