Son dakika haberleri! Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri! Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun-Ankara karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Y. idaresindeki 61 EC 545 plakalı otomobili ile Yaşar B. yönetimindeki 55 AL 466 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. 61 EC 545 plakalı araç çarpmanın etkisiyle takla atıp ters döndü. Kazada, araç sürücüleri ile Yeter B. ve Birdane B. yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldüren şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldüren şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen 9 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen 9 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen yolcuların arasına daldı: 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen yolcuların arasına daldı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Merih Demiral Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 18:39:57. #1.14#

title