Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Mevlana Caddesi Uğur Mumcu Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgi göre, kavşağa farklı yollardan giren 55 AEU 256 ve 55 AFT 539 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada Bersu Ç. ile Ömer Asaf Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN