Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Mevlana Caddesi Uğur Mumcu Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgi göre, kavşağa farklı yollardan giren 55 AEU 256 ve 55 AFT 539 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada Bersu Ç. ile Ömer Asaf Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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