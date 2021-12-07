Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Sanayi Sitesi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklarında duraklayan Mustafa E.'nin kullandığı 55 DL 453 plakalı otomobile, Bilal A. yönetimindeki 34 BC 8461 plakalı otomobil duramayarak arkadan çarptı. Çarpma sonucunda iki araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulans ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title