Son dakika haberleri... Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi... Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sefalı Mahallesi Ayvacık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abidin Akan (51) idaresindeki 55 AEZ 177 plakalı otomobil ile Ayhan Sakallı'nın kullandığı 55 ABN 137 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abidin Akan hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan Sakalı ile Melike Sakallı ve Aydın Sakallı yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title