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Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazaları: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazaları: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı.

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan kazada Atakum istikametine seyreden Arif K. yönetimindeki 55 ACE 210 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerinde sağında bulunan kaldırıma çarptı. Sürücü aracı sola toplamak isterken orta şeritten devam eden Ömer O. kontrolündeki 28 ABU 558 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise 19 DH 356 plakalı hafif ticari araç ile 55 BK 855 plakalı otomobil çarpıştı. 55 BK 855 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. 112'ye yapılan ihbar sonrası polis ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaştı. Yaralı otomobil sürücüsü Medicana Samsun Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazaları: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazaları: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Samsun'da trafik kazaları: 1 yaralı

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