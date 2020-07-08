Son dakika haberleri! Samsun'da "torbacı" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
08.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:07
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım, Atakum ve
Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada 275,32 gram esrar,
141,04 gram sentetik kannabinoid,
20 uyuşturucu hap,
424 sentetik ecza hap,
esrarlı sigara,
sentetik kannanionid katkılı sigara,
2,87 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyete götürüldü.
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Kaynak: AA