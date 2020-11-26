- Samsun'da toplu taşımada HES kodu denetimi
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- Samsun'da toplu taşımada HES kodu denetimi

26.11.2020 13:38 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:44

- Samsun'da toplu taşımada HES kodu denetimi Samsun'da polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında 'Hayat Eve Sığar' kodu denetimi gerçekleştirildi.

- Samsun'da toplu taşımada HES kodu denetimi

SAMSUN - Samsun'da polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında 'Hayat Eve Sığar' kodu denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen, 4 gün boyunca Kovid-19 denetimlerinin sıklaştırılmasına yönelik genelge sonrası Samsun Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşımada denetimler yaptı.

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İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler otobüs ve dolmuşları durdurarak korona virüsü tedbirlerini kontrol etti. Yapılan denetimde araçta dezenfektan bulunması, ayakta yolcu ve fazla yolcu alınması konularına dikkat edildi. Toplu taşımayı kullanan vatandaşların HES kodu sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada HES kodu bulunmayan, temaslı ve ya riskli olan vatandaşa rastlanmadı.

Vatandaşlar yapılan denetimlerden memnun olduklarını ve daha sık gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdiler.

- Samsun'da toplu taşımada HES kodu denetimi
- Samsun'da toplu taşımada HES kodu denetimi
- Samsun'da toplu taşımada HES kodu denetimi
- Samsun'da toplu taşımada HES kodu denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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