Son dakika haberleri: Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Irak uyruklu Z.R.A.A. yakalandı.

Zanlının ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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