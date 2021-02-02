Son dakika haberleri | Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı

02.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:22
Son dakika haberleri | Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Irak uyruklu B.H.A.A, A.Q.K.S. ve A.S.H.H. yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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