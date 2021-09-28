Son dakika haberleri... Samsun'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Samsun'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Samsun'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Son dakika haber... Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Arkadaşını öldürdükten sonra Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan O.F.Y'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye götürüldü.

Tekkeköy ilçesinde dün, 19 Mayıs Mahallesi Mumcu Sokak'ta O.F.Y. (16), tartışmanın ardından arkadaşı Yılmaz Kertis'i (28) boynundan bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Kertis kurtarılamamıştı.

AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Sezai Temelli Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Gökhan Töre Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Samsun'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 11:14:18. #1.17#