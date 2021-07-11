Son dakika haberleri... Samsun'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Samsun'un Salıpazarı ilçesinde su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

Avut Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesindeki su kuyusunun yanında oynayan 13 yaşındaki Mustafa S, kuyuya düştü.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Su kuyusundan çıkarılan çocuğun yapılan ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman