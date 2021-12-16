Son dakika haberleri! Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika haberleri! Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri! Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik il merkezinde salı sabahı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 145,47 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 7,07 gram esrar maddesi, 513,75 gram metamfetamin maddesi, 17 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrarlı sigara, 10 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve 18 adet 9 mm çaplı dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan K.U. ve A.S. adlı kadınlar ile Y.E.K., A.K. ve M.Ş. isimli şahıslar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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