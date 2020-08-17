Son dakika haberleri | Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
17.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:40
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Olay, Samsun: un Tekkkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle ateş edilmesi sonucu 2 kişi ayak parmaklarından yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Kaynak: İHA