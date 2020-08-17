Son dakika haberleri | Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun: un Tekkkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle ateş edilmesi sonucu 2 kişi ayak parmaklarından yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA