Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Samsun'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Samsun'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir perdecide bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonucu müteahhit C.K.'nin (40) silahlı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi E.Ç.(51) 4 yerinden, iş yeri çalışanı E.S.(32) ise sağ dizinden vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen müteahhit C.K., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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