Son dakika haberleri: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan D.B.A. (27) sağ bacağının 3 yerinden yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı Saldırı olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi kaçtı. Yaralı D.B.A., önceden tanıdığı B.D.'nin kendisini konuşmak için olay yerine çağırdığını ve tanımadığı 2 kişinin silahla ateş edip kaçtığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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