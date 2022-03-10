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Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Canik ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yenimahalle'de, S.A. (28) ile M.A. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A, yanında bulunan tabancayla ateş ederek S.A'yı bacağından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.A. tedavi altına alındı.

Kaçan M.A. ile yanındaki arkadaşı A.T. (25) polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Cinayet Bürosu'na götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun, Canik, Güncel, Haberler

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