Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2)
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Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2)

Son dakika gündem haberine göre KAVGA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTISamsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga bir vatandaşın cep telefonu ile bir işyerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.

Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2)
30.08.2020 22:18 | Son Güncelleme: 30.08.2020 22:21

KAVGA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga bir vatandaşın cep telefonu ile bir işyerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında silahlı kavgada yakın mesafeden ateş açılması sonucu yaralananların olduğu görülüyor.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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