Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2) Son dakika gündem haberine göre KAVGA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTISamsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga bir vatandaşın cep telefonu ile bir işyerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.

KAVGA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga bir vatandaşın cep telefonu ile bir işyerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında silahlı kavgada yakın mesafeden ateş açılması sonucu yaralananların olduğu görülüyor.

Kaynak: DHA