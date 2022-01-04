Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Samsun'da eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu bir kişi kafasına silahla vurularak yaralandı.

ÇAY, AFYON (İHA) - Samsun'da eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu bir kişi kafasına silahla vurularak yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir eğlence mekanında bilinmeyen sebeple Bülent Ş. ile A.T., F.T., ve E.Ş. arasında tartışma çıktı. Eğlence mekanından ayrılan grubun sokaktaki tartışması büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kafasına silah kabzasıyla vurulan Bülent Ş. vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildi. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Bülent Ş., 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

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