Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Kürtün Mahallesi Korganlılar Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen E.S. ile M.G. arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada M.G'nin tüfekle ile ateş açtığı E.S. yaralandı. Yaralı, ambulans ile Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Çakır Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 17:11:08. #1.14#

title