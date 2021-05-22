Son dakika haberleri! Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberler: Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Kürtün Mahallesi Korganlılar Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen E.S. ile M.G. arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada M.G'nin tüfekle ile ateş açtığı E.S. yaralandı. Yaralı, ambulans ile Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman