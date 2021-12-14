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Son dakika haberleri! Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri! Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Balıkçı Barınağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahla bacağından yaralanan İ.U., özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs, kendisini vurduğunu iddia ederken, polis ise tabancadan çıkan kurşunun giriş çıkışına göre 'şahsın kendini vurmuş olamayacağı' ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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