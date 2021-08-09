Son dakika haberleri... Samsun'da silah ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Samsun'da silah ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Samsun'da silah ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Samsun'da polisin silah ticaretine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polisin silah ticaretine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı ticaretine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 3 adet kuru sıkı, 3 adet tüfek ve 35 mermi ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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