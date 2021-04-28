Son dakika haberleri: Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri: Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Samsun'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Samsun'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunda yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, tabanca şarjörü ile farklı çaplarda 35 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet ettiği" iddiasıyla işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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