Son dakika haberi... Samsun Valisi Zülkif Dağlı, şehit babasına devlet övünç madalyası ve beratı verdi

Son dakika gelişmesine göre Samsun Valisi Zülkif Dağlı, şehit polis memuru Ersan Gürpınar'ın babası Yılmaz Gürpınar'a devlet övünç madalyası ve beratı verdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, şehit polis memuru Ersan Gürpınar'ın babası Yılmaz Gürpınar'a devlet övünç madalyası ve beratı verdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Dağlı, 2016'da Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyon sırasında şehit olan polis memuru Ersan Gürpınar'ın babası Yılmaz Gürpınar'ı makamında ağırladı.

Dağlı, bir süre sohbet ettiği Gürpınar'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen devlet övünç madalyası ve beratını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı