Son dakika haberleri | Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika güncel haberine göre SAMSUN'un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çoban Yatağı mevkisinde bulunan sazlıkta, dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri ve dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangın bölgesine ulaşamadı. Terme Belediyesi ve İlçe Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, iş makineleriyle yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Gece boyunca süren çalışmalarla yangının büyümesi önlenirken, yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmasına devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA