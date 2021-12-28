Son dakika haberleri... Samsun'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İlkadım, Çarşamba ve Terme ilçelerinde belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 70 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet