Son dakika haberleri | Samsun'da pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 3 kadını yaralayan zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Samsun'da pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 3 kadını yaralayan zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Samsun'da pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 3 kadını yaralayan zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Samsun'un İlkadım ilçesinde komşusuyla tartıştıktan sonra pompalı tüfekle rastgele ateş açarak yoldan geçen 3 kadını yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşusuyla tartıştıktan sonra pompalı tüfekle rastgele ateş açarak yoldan geçen 3 kadını yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İlyasköy Mahallesi Nar Sokak'ta H.V'nin, komşusuyla tartıştıktan sonra pompalı tüfekle rastgele etrafa ateş açması sonucu sokaktan geçen Sudenur B, Kübra M. ve Vildan K, saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli H.V, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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