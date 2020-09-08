Son dakika haberleri: Samsun'da polisten fazla yolcu denetimi Son dakika haberi: Samsun'da polisten fazla yolcu denetimi Samsun'da polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarının yoğun olarak kullandığı güzergahlarda fazla yolcu denetimi yapıldı.

Samsun'da polisten fazla yolcu denetimi

SAMSUN - Samsun'da polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarının yoğun olarak kullandığı güzergahlarda fazla yolcu denetimi yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından korona virüsü pandemisine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bugün yapılan denetimlerde ekipler toplu taşıma araçlarının yoğun olarak kullanıldığı güzergahlarda denetimler gerçekleştirdi. Dolmuş ve servis araçlarında uygulamaya konulan önemler yapılan denetimde kontrol edildi. Maske kullanımı, araç içinde dezenfektan bulunması, izin verilenden fazla yolcu bulundurulmamasına yönelik uyarılar yapıldı. Bu önlemleri yerine getirmeyen sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca Samsun Valiliği tarafından kamu kurumlarına girişlerde başlatılan Hayat Eve Sığar kodu uygulaması hakkında yolculara bilgi verildi. Yolcular bu tür denetimlerin faydalı olduğunu ve devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Komiser Yardımcısı Emre Acet, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında fiziksel mesafe, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı ve fazla yolcu konularında denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA