Son dakika haberleri | Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu 13 gözaltı
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Son dakika haberleri | Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu 13 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltıSAMSUN'da polisin özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

16.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:16

Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

SAMSUN'da polisin özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 45 ekip ve 203 personelin katılımı ile bazı adreslere operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 2 kilo 6 gram bonzai, 63.65 gram esrar maddesi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika haberleri | Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu 13 gözaltı

Kaynak: DHA

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