Son dakika haberleri! Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika haberleri... Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Aydın B'nin kullandığı 52 AN 504 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kozluk mevkisindeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Öztürk'e (69) çarptı.

Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

???????

AA / Recep Bilek - Güncel

Celal Öztürk, Samsun, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title