Son dakika haberleri! Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
AA - Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haberleri... Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Aydın B'nin kullandığı 52 AN 504 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kozluk mevkisindeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Öztürk'e (69) çarptı.
Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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AA / Recep Bilek - Güncel