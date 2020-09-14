Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil yangını

Son dakika haberleri... Samsun'da park halinde olan bir otomobil içerisinde ufak çaplı yangın meydana geldi.

Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil yangını
14.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:42

Samsun'da park halinde olan bir otomobil içerisinde ufak çaplı yangın meydana geldi.

Olay, Samsun Büyükşehir Belediyesi binası önünde meydan geldi. Park halinde olan 34 DCU 787 plakalı otomobil içerisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araçtan duman çıktığını fark eden vatandaşlar Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobilin sahibinin bulunamaması üzerine itfaiye ekipleri camı kırarak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında otomobilde maddi zarar oluştu. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mesut Barzani Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Ferhat Göçer Ozan Çolakoğlu
Spor Falcao Tamer Tuna Erol Bulut Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil yangını - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 11:47:03. #1.14#
title