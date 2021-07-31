Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
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Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Samsun'da yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 32. kilometresi Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, Halil Dedeli (76) idaresindeki 41 EC 399 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlerin arasından yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Halil Dedeli ile Nebahat Dedeli (57) ağır yaralandı. Halil Dedeli kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Nebahat Dedeli ise Kavak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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