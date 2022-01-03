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Son dakika haberleri | Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde, Samsun yönüne giden Selami Y. (43) idaresindeki 52 LC 275 plakalı otomobil ile Enes C'nin (31) kullandığı 55 AEE 779 plakalı motosiklet çarpıştı

Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Tuğçenur C. (26) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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